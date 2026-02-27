プリンスアイスワールドフィギュアスケートのアイスショー「プリンスアイスワールド（PIW）」は、4月の愛媛公演と6月の和歌山公演にミラノ・コルティナ五輪の団体＆女子で銀メダルを獲得した坂本花織（シスメックス）らが追加ゲストとして出演すると発表した。日本時間23日の五輪閉幕から時間をおかず、フィギュアファンに朗報がもたらされた。PIWは公式サイトで4月18、19日の愛媛公演（愛媛県武道館）と6月20、21日の和歌山