2月26日 投稿 ジーユーは、公式Xにて「ジョジョの奇妙な冒険」のキャラクターと思われるシルエットのgif画像を投稿した。 投稿されたgifには各キャラクターがカラフルなシルエットで代わる代わる写されている。 当該投稿のリプライ欄には、「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボレーションを喜ぶ声が多数寄せられている。 なお、本稿執筆現在（2月26日18時頃）の段