スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作バッグ＆ポーチが、2026年2月25日より全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場した。刺しゅうが映えるトートバッグからスヌーピーの顔型ダイカットポーチ、5色展開のショッピングバッグ、さらに2枚組タオルまで、普段使いにぴったりなアイテムがずらり。最安値649円からという価格設定も見逃せない。【画像】しまむら×PEANUTSの新作バッグ＆ポーチを見るしまむら