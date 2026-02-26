しまむらで「スヌーピーデザイン」バッグ＆ポーチが大豊作！オラフのダイカットポーチや2WAYバッグなど
スヌーピーでおなじみのコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」の新作バッグ＆ポーチが、2026年2月25日より全国のしまむら店舗とオンラインストアに登場した。刺しゅうが映えるトートバッグからスヌーピーの顔型ダイカットポーチ、5色展開のショッピングバッグ、さらに2枚組タオルまで、普段使いにぴったりなアイテムがずらり。最安値649円からという価格設定も見逃せない。
■刺しゅうが大人かわいい！2970円のバッグが2タイプ
まず注目したいのが「レディースバッグ(パラテシシュウTT)」(2970円)。柔らかい素材を使ったトートバッグで、カラフルなスヌーピーの刺しゅうがアクセントになっている。口元には生地感を活かしたデザインが入り、さりげなく凝った仕上がり。
「レディースバッグ(キルト2WAY)」(2970円)は、ショルダーとしても手提げとしても使える2WAY仕様。キルト素材にジョー・クールの刺しゅうをあしらったデザインで、持ち手にはスヌーピー柄が織り込まれている。グレーとブラックの2色展開で、通勤にもおでかけにも使い回せる万能バッグだ。
■5色展開649円のショッピングバッグはまとめ買い必至
デイリーのお買い物に欠かせないのが「ショッピングバッグ」(649円)。折り畳んでコンパクトに持ち運べるエコバッグで、縦41×横53センチと普段使いにちょうどいいサイズ感だ。
ネイビー、グレー、ブラウン、カーキ、アイボリーの5色展開で、それぞれ異なるPEANUTSデザインが描かれている。649円というプチプラ価格なので色違いでそろえたくなる。
■649円から！ポーチ＆小物がバリエーション豊富すぎる
今回の新作でとにかく充実しているのがポーチ類。用途やサイズに合わせて選べるラインナップがそろう。
ファンの心をわしづかみにしそうなのが「ダイカットポーチ」(1089円)。スヌーピーとオラフ、それぞれの顔の形をそのままポーチにしたキュートなデザインで、マチ付きだから見た目以上にしっかり収納できる。バッグから取り出すたびにテンションが上がること間違いなし。
「ラウンドポーチ」(759円)は、スヌーピーとウッドストックのほっこりシーンをデザインした丸みのあるフォルム。ブラウンとピンクの2色で、内側ポケット付きと機能面も抜かりない。
シンプル派には「ポーチ」(759円)がおすすめ。小物の仕分けに便利なコンパクトサイズで、ネイビーとグレーの落ち着いたカラーリングが大人っぽい。
メイク道具をまとめるなら「バニティポーチ」(1419円)が頼りになる。持ち手付きで持ち運びに便利なうえ、内側にポケットが付いていて中身が迷子にならない設計。ネイビーとグレーの2色展開。
こまごまとした小物をまとめて収納したいなら「収納ケース」(1639円)や「ダイカット収納ケース」(1969円)をチェック。どちらもポケットが多数あり、持ち手付きで移動もラクラク。ダイカットタイプはスヌーピーとオラフの形を活かしたデザインで、見せる収納としても楽しめる。
■2枚組タオルはギフトにもぴったり
「2枚組ハンドタオル」(539円)と「2枚組フェイスタオル」(759円)も同時発売。洗濯物を干すスヌーピー、仲間たちと音楽を楽しむシーン、冒険に出かけるスヌーピーとウッドストック、ピーナッツ・ギャング勢ぞろいなど、どの柄もストーリーを感じるデザインが魅力的。2枚セットでこの価格なら、自分用はもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったりだ。
これらのアイテムは、全国のしまむら店舗、オンラインストア「しまむらパーク」にて販売中。なお、タオル類はオンラインストアでの取り扱いがないため、店頭でのチェックをお忘れなく。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
