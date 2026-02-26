日本スケート連盟インスタグラムが公開ミラノ・コルティナ五輪で3つの銅メダルを獲得したスピードスケート女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）が、日本スケート連盟の公式インスタグラムに登場。意外なドジっ子ぶりを明かし、反響が広がっている。投稿には「『超人』高木美帆選手の人間らしいところを聞いてみた」と綴られ、直撃インタビュー動画をアップ。リンクを離れた“素”の姿を自ら明らかにした。「レースが始まると、ま