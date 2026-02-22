豪華キャストに潤沢な制作費、そして惜しみなく使われる火薬――。1970年代から1980年代にかけて「刑事ドラマ」は黄金時代を迎え、民放各局は真っ向勝負を繰り広げた。『噂の刑事トミーとマツ』（TBS系）で活躍した石井めぐみに撮影秘話を聞いた（以下、本人談）。※作品との最初のかかわりは、トミー（国広富之）が恋をする芸者役でゲスト主演したことでした。その回の視聴率がよく、当時の芸能界は験を担ぐところがあって、