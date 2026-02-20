18日に発足した第2次高市内閣。過去最大122兆円を超える来年度予算案の審議入りは1カ月ほど遅れているが、高市早苗首相は同日夜の会見で来年度予算について「年度内の成立を目指してまいりたい」と強い意欲を語った。 これは永田町の慣例を破る異例の発言で、予算委員会での審議は通常20日弱かかるとされ、参議院の審議も考えると、年度内成立は困難とみられている。与党内では、衆議院の審議時間を70時間から80時間を慣例にして