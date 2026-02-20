『クルアーン』の底流にある最大のものは？ 善悪を判断する最高の基準が示されている イスラム教の啓典『クルアーン』は、唯一絶対の神アッラーが、預言者ムハンマドに啓示した言葉を記したものです。ムハンマドが最初の啓示を受けた610年ごろから、632年に没するまでの23年間にわたる啓示のみを書き記してあり、ムハンマドの創作はいっさいありません。 「クルアーン」とは、アラビア語で「読むべきも