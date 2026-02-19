今回、Ray WEB編集部はデートに母親を連れてくる彼氏について読者に話を聞いて漫画にしてみました。菜摘には、付きあって3ヶ月の彼氏がいるけれど……？勇気を出して、デートは2人で行きたいと相談した菜摘。このあと、真人から衝撃の言葉が……！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】毎回デートにお母さんが同伴！？本音を話すと【マザコン彼氏】が“衝撃発言”を.