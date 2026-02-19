神奈川県警本部米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）に侵入したとして、県警が日米地位協定に伴う刑事特別法違反の疑いで、東京都内の大手総合商社に勤務する40代の男を捜査していることが19日、捜査関係者への取材で分かった。捜査関係者によると、男はイラク駐在の日本人。帰国してから事情聴取し、同法違反容疑で立件する方針。男は昨年10月ごろ、正当な理由がないのに、IDカードを使って基地に侵入した疑いが持たれている