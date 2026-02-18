子どもの体力消費に役立つ室内遊びのアイデアを紹介する動画がInstagramで話題となっています。投稿したのは、あり（@ari_mama.kosodate）さん。「ずっと欲しいと思ってたコレついにゲットしたよ」というメッセージとともに投稿された動画は133.8万回再生、5100以上のいいねを記録し、「うちの子めっちゃ好きそう」「ありさんのアイデア、いつもどこから湧いて来るのか、尊敬でしかないです」などのコメントが寄せられました。