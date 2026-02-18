ボクシングの2025年優秀選手表彰式ボクシングの2025年優秀選手表彰式が17日、都内で行われ、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）が2年連続2度目の技能賞を受賞した。世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）とのビッグマッチに向けて思いを口にした。グレーのスーツに身を包んだ中谷は、技能賞を受賞し「光栄なこと。これを励みに今後のキャリアに弾みをつけたい」とコメント。その上で「まだ獲