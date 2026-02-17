農林水産省は17日、農業協同組合（JA）などの集荷業者と卸売業者が2025年産米を今年1月に売買した際の「相対取引価格」を発表した。玄米60キロ当たりの全銘柄平均で前月から610円下がり、3万5465円だった。3カ月連続で下落したが、前年同月の約1.4倍でなお高値が続いた。昨年10月に過去最高の3万7058円を記録した。集荷競争が激化し、農家から仕入れる際の金額が上がった。25年産米の昨年9月から今年1月までの取引量は124万1千