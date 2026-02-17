意中の男性の本気度を見極めたいと思っている女性は多いはず。実は、男性は本命の女性の前では思わず本音が漏れ出てしまうものです。そこで今回は、男性が無意識に見せてしまう「ガチ恋サイン」を紹介します。急増する"いい男アピール"に注目！「俺、好きな人のためなら何でもするタイプなんだよね」「浮気とか絶対NG」。こんなアピール発言が増えてきたら要チェックです。本命の女性には"いい男アピール"を欠かさないのが男心。特