圧倒的な存在感でファンを魅了するDIR EN GREYのベーシスト、Toshiyaが自身のInstagramを更新。L’Arc～en～Cielのリーダーであり、稀代のメロディメーカーとしても知られるベーシスト、TETSUYAとの2ショットを披露した。 【写真】ピースするL’Arc～en～Ciel・TETSUYAに寄り添うDIR EN GREY・Toshiya ■Toshiya「色々なお話ができて、ためになる楽しい時間