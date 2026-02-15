食楽web ●都内の本当に旨い店を、料理を愛し、味を知り尽くした料理のプロに紹介してもらいます。 野方の寿司店「おたや」の代表・御旅屋 良さんにご紹介いただいたのは、広尾のイタリアン「San Ciro（サンチーロ）」。食べることが大好きで日常的に飲食店の情報を収集している御旅屋さんが、偶然出合った一軒だそう。 「訪れるたびにメニューが変わっているんです。『今日は何があるんだろう』と毎回ワクワクしま