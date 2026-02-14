猫のイラストが描かれた日本酒のボトル。東京都内のイベント会場で自社ブランド「UNO」の日本酒を販売する和田桃さんは、3年前まで日本酒の知識をほとんど持っていなかった。それが今では、石川県と長野県の酒蔵で製造した4種類の日本酒を、シンガポールや台湾、そしてアメリカ・カリフォルニア州でも販売している。和田さんの前職は、キャバクラ嬢。在籍していた3店舗すべてでNo.1を獲得した実績を持つ。営業事務からキャバクラ、