俳優の吉沢亮（32歳）が、2月13日に放送されたトーク番組「あさイチ」（NHK総合）に出演。朝ドラ「ばけばけ」で共演している高石あかりについて「すばらしいですね、彼女は」と語った。朝ドラ「ばけばけ」に出演している吉沢亮が宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。主演の高石あかりがVTR出演し、吉沢とのシーンについて「何をしてもいいんだ！と思いながらお芝居をしている」と全幅の信頼を寄せるコメントを寄せた。吉沢も高石