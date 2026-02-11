猫のペット保険とは？ 日本の場合、原則として公的医療保険の加入が義務付けられているため、任意の医療保険に加入していなくとも、医療費の自己負担は3割程度に抑えられています。 一方、ペットには公的医療保険がなく、治療や手術、入院費はすべて飼い主さんの自己負担です。 少額であればまだしも、実際に筆者の知人が飼っているペットは突然手術が必要となり、最終的に「20万円」ほどかかる大きな出費になったそうで