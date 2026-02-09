Î¹¤ÎÂÎ¸³Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖVELTRA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¥é¤Ï2·î6Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç°­°Õ¤¢¤ëÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëµõµ¶¤ÎÁ÷¶â»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢Ìó5000Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¼Ô¤òÁõ¤Ã¤ÆÁ÷¶â¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¹ñÆâ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ëº¾µ½¡ÊBEC¡Ë¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹½Â¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤Ç½¾¶È°÷¤ò¼Ò³°SNS¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤­¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ÇÁ÷¶â¤òµÞ¤¬¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë