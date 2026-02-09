´ë¶È¤òÁÀ¤¦¡Ö¼ÒÄ¹¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·º¾µ½¡×¡¡¥Ù¥ë¥È¥é»Ò²ñ¼Ò¤ÇÌó5000Ëü±ßÈï³²
¡¡Î¹¤ÎÂÎ¸³Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡ÖVELTRA¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥Ù¥ë¥È¥é¤Ï2·î6Æü¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Ç°°Õ¤¢¤ëÂè»°¼Ô¤Ë¤è¤ëµõµ¶¤ÎÁ÷¶â»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¡¢Ìó5000Ëü±ß¤Î»ñ¶â¤¬Î®½Ð¤¹¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½¼Ô¤òÁõ¤Ã¤ÆÁ÷¶â¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¼ê¸ý¤Ç¡¢ºòÇ¯Ëö¤«¤é¹ñÆâ¤ÇÈï³²¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ëº¾µ½¡ÊBEC¡Ë¡×¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¹½Â¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥á¡¼¥ë¤Ç½¾¶È°÷¤ò¼Ò³°SNS¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¾õ¶·¤ÇÁ÷¶â¤òµÞ¤¬¤»¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡»Ò²ñ¼Ò¤ÇÌó5000Ëü±ßÎ®½Ð¡¢SNSÍ¶Æ³¤ÇÁ÷¶â»Ø¼¨
¡¡È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È2026Ç¯1·î¾å½Ü¡¢»Ò²ñ¼Ò½¾¶È°÷¤ËÆ±¼Ò¤ÎÂåÉ½¼Ô¤òÁõ¤Ã¤¿Âè»°¼Ô¤«¤é¥á¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¡¢SNS¾å¤Ç·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤Ëµõµ¶¤ÎÁ÷¶â»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½¾¶È°÷¤¬¶ä¹ÔÆÏ½Ð°õ¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤ÆÁë¸ý¤Ç¿¶¹þ¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Âè»°¼Ô»ØÄê¤Î¸ýºÂ¤ØÌó5000Ëü±ß¤òÁ÷¶â¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý»Ò²ñ¼Ò¤Ï¥ê¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï·Ù»¡¤Ø¤ÎÁêÃÌ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¤Î¸ýºÂÅà·ë°ÍÍê¤Ê¤ÉÈï³²²óÉüÁ¼ÃÖ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÈÀÓ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»ñ¶â²ó¼ý¤äÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î²ÄÈÝ¤ò´Þ¤áÀºººÃæ¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÂ»¼º³Û¤ä·×¾å»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ±¼Ò¤Ï¡¢Îã³°Åª¤ÊÁë¸ý¿¶¹þ¤äÆÏ½Ð°õ´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬Äø¤¬Ì¤À°È÷¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤ò´ÉÍýÂÎÀ©¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æµó¤²¡¢ËÜ¿Í³ÎÇ§¤ÎµÁÌ³²½¤ä¾µÇ§¥Õ¥í¡¼¤ÎÌÀ³Î²½¡¢½¾¶È°÷¶µ°é¤ÎÅ°Äì¤Ê¤ÉºÆÈ¯ËÉ»ßºö¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·óCEO¤é¤ÏÌò°÷Êó½·¤Î°ìÉô¤ò¼«¼çÊÖÇ¼¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£¡¡2025Ç¯12·îÃæº¢¤«¤éÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·º¾µ½¡×
¡¡º£²ó¤Î¼ê¸ý¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡Ö¼ÒÄ¹¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·º¾µ½¡×¡ÖCEOº¾µ½¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÂåÉ½¼Ô¤òÁõ¤Ã¤ÆÁ÷¶â¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥á¡¼¥ëº¾µ½¡ÊBEC¡Ë¡×¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ê¥ó¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Î¥±¡¼¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢È¯Ã¼¤ÏÂåÉ½¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é½¾¶È°÷¤ËÆÏ¤¯¥á¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£È¯É½¤Ç¤Ï¼ê¸ý¤Î¾ÜºÙ¤Þ¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ½é¤ËÁÀ¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¤Þ¤º¤ÏÊÌ¤ÎÉô½ð¤Î½¾¶È°÷¤¬Æþ¸ý¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¼Ò³°SNS¾å¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÉ½¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤ä¥¢¥¤¥³¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òºîÀ®¤·¤¿½¾¶È°÷¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¾ÀÜ¡Ö¶ÛµÞ¿¶¹þ¡×¤Î»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¡¢·ÐÍýÃ´Åö¼Ô¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦°ìÅÙ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¡Ö¶ÛµÞ¿¶¹þ¡×¤òÂ¥¤¹Î®¤ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÌÜÅª¤Ï»ØÄê¸ýºÂ¤Ø¤ÎÁ÷¶â¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎºÝ¡¢¿¶¹þÀè¤Ï´ë¶ÈÌ¾µÁ¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï²áµî¤Ë2ÅÙ¡¢¤³¤Î¼ï¤Îº¾µ½¥°¥ë¡¼¥×¤ËÀøÆþ¤·¼ê¸ý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â»ØÄê¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤ò¤ß¤ë¤È¡¢ÉÔ¿³¤ò¸«È´¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¾µÇ§¥Õ¥í¡¼¤¬Ê£»¨¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¡ÖËü°ìËÜÊª¤Î»Ø¼¨¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤È¤¤¤¦¿´Íý¤¬Æ¯¤¯¤³¤È¤Ç½¾¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡´ë¶ÈÂ¦¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¼ÒÆâ¥Õ¥í¡¼¤ÎÀ°È÷¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈóÂÐÌÌ¥Ä¡¼¥ë¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞ¤ÎÁ÷¶â»Ø¼¨¤ÏÉ¬¤ºÊÌ·ÐÏ©¤ÇËÜ¿Í³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ´ë¶È¤òÁÀ¤Ã¤¿º¾µ½¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£Ê¿»þ¤«¤é¡Ö³ÎÇ§¤¹¤ëÊ¸²½¡×¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬Èï³²ËÉ»ß¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ëº¾µ½¼ê¸ý¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ï²¿¤è¤ê½ÅÍ×¡£º¾µ½¤Î¼êË¡¤¬Ê£»¨²½¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¼ê¸ý¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬ºÇÂç¤ÎËÉ¸æºö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ë¥È¥é¡ÖÅö¼Ò»Ò²ñ¼Ò¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ¶âÎ®½Ð»ö°Æ¤ÎÈ¯À¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»¡×
¡ÊµÜºêÈþÏÂ»Ò¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By µÜºêÈþÏÂ»Ò | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2026020803.html