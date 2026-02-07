『Octane』UK寄稿者による愛車レポート。今回は、錆の問題をなんとか解消した1973年ポルシェ 911カレラRSのその後についてデルウィン・マレットが語る。【画像】カレラRSの最近の様子。内装は少しずつ仕上がっている（写真3点）今回のレポートは、「RSが最高のクリスマスプレゼントとして目を覚まし、無事にエンジンに火が入った」という近況報告から始められると期待していた。しかし、残念ながらその待ち望んだ瞬間は、まだ先の