櫻坂46は5日、公式サイトで、武元唯衣（23）の卒業を報告した。【写真】卒業を報告した武元唯衣サイトで「武元唯衣ですが、先ほど本人のブログにて発表させていただいた通り、3月11日(水)発売の14thシングル「The growing up train」の活動をもって櫻坂46から卒業することになりました」と報告。「具体的な卒業時期等に関しましては、決まり次第ご報告させていただきます」と伝えた。武元もブログで「14枚目シングルの活動を