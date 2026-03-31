アイドルグループ・櫻坂46の勝又春（22）が3月31日、自身のブログを更新。京都大学を卒業したことを報告した。【写真】才色兼備！現役京大生であることを報告した櫻坂46・勝又春勝又は年度末のタイミングでブログを更新し「一つご報告があります。この3月に大学を卒業しました!!やったーーー」と伝えた。「改めてこれまでを振り返ってみると、想像以上に濃い4年間でした。特に後半の2年間。櫻坂46のオーディションを受けた3年