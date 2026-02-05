キッコーマン食品は2月2日、マンジョウブランドから国産米を100％使用し、国内醸造100％で仕上げた本みりん「国産米 本みりん」を新発売した。「国産米 本みりん」は、米由来のコクとうま味が特徴。魚や肉の臭みを消す機能のある有機酸を同社「本みりん」比で2倍含む。「臭みをやわらげる」「食材の風味を引き立てる」などの調理効果を高めた。パッケージは「国産米」の文字を強調することで、原料にこだわった商品であること