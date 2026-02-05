2024年の東京盃（大井・Jpn2）などに優勝したチカッパ（牡5・栗東・中竹和也厩舎）が、2月4日付で競走馬登録を抹消した。今後は地方競馬に移籍し、大井競馬で現役を続ける予定となっている。チカッパは2021年4月12日生まれ。父リアルスティール、母ユニキャラという血統で、馬主は岡浩二氏。JRAでは通算12戦3勝を挙げ、獲得賞金は4511万9000円（付加賞含む）。地方競馬では7戦2勝、獲得賞金1億1750万円を記録しており、海外で