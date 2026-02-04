ミルウォーキー・バックス vs シカゴ・ブルズ日付：2026年2月4日（水）開催地：ファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）最終スコア：ミルウォーキー・バックス 131 - 115 シカゴ・ブルズ NBAのミルウォーキー・バックス対シカゴ・ブルズがファイサーブ・フォーラム（Milwaukee）で行われた。 第1クォーターはミルウォーキー・バックス