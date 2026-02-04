【ミラノ（イタリア）３日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート・ショートトラックの公式練習が本番会場で行われた。女子で初出場の渡辺碧（トヨタ自動車）は初めてメインリンクで滑り、氷の状態を確認。会場内は比較的暖かい。それによって氷の表面が溶けている状態に。試合当日に観客が入ると、さらに悪化することも予想されるが、「どちらかというとそういう氷の方が得意。むしろいいんじゃ