NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。このままでは鵜沼城に残った兄・藤吉郎の命が危ない。そこで小一郎が信長への口添えを頼んだ相手は…2月1日に放送された第五回「嘘から出た実」で、藤吉郎・小一郎たちは信長から鵜沼城主・大沢次郎左衛門の調略を命じられます。大沢には篠というかいがいしい妻がいましたが、なぜかその姿をみておびえる視聴者が一部いたようで…。＊以下第五回のネタバレを含みます。