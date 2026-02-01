NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（NHK総合、日曜午後8時ほか）。

このままでは鵜沼城に残った兄・藤吉郎の命が危ない。そこで小一郎が信長への口添えを頼んだ相手は…

2月1日に放送された第五回「嘘から出た実」で、藤吉郎・小一郎たちは信長から鵜沼城主・大沢次郎左衛門の調略を命じられます。

大沢には篠というかいがいしい妻がいましたが、なぜかその姿をみておびえる視聴者が一部いたようで…。

＊以下第五回のネタバレを含みます。

＜第五回のあらすじ＞

小牧山城に拠点を移した信長（小栗旬）は、織田家中で御前試合を開くことを決定。

小一郎(仲野太賀)は、試合で藤吉郎(池松壮亮)のライバル・前田利家（大東駿介）の鼻を明かすべく、一計を案じる。

そんな２人に、信長は美濃攻めに不可欠な鵜沼城の調略を申し付ける。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

だが鵜沼城主・大沢次郎左衛門(松尾諭)は、これまで誰の説得にも応じていないという。

果たして小一郎たちは、大沢の心を動かすことができるのか？

大沢と篠

小一郎は大沢を調略すべく、あさひの夫・甚助とともの夫・弥助の力を借りて「大沢が織田と通じている」という噂をまく策をとります。



（『豊臣兄弟！』／(c)NHK）

結果、美濃国の守護・斎藤龍興から疑いをかけられた大沢は自身の妻・篠を稲葉山城へ人質として入れるように命じられます。

それから城に戻った大沢。

病を抱えた様子の篠を前に石つぶてを披露しながら、亡き主君で龍興の祖父・道三とのやりとりを回顧します。

さらに大沢の脳裏には鵜沼城主となり、篠と喜びあった日のかつての情景が。

それまで支えてくれた篠に感謝を伝えるとともに「これからはわしが篠の望むことを叶えてやる番じゃ。なんでもいうてみ」と告げた大沢。

対して笑顔を見せた篠は「では」とあらたまった様子を見せます。

それから「いつまでも…お健やかにいてくださりませ」と伝えると、二人は幸せそうに微笑みあうのでした。

視聴者の反応

鵜沼城主・大沢を支えるけなげな妻・篠。しかし、小一郎たちの策によって主君である斎藤龍興から篠を人質によこすように迫られてしまいます。

龍興の横暴さと、道三と結んだ美濃を守るという約束、そして愛する妻・篠の間で揺れる大沢に、心を動かされた視聴者が多かったようです。

しかしその一方で、なぜか大沢をささえる健気な妻・篠を演じる映美くららさんに震える視聴者が…。

なお映美さんは終わったばかりの『べらぼう』で11代将軍・徳川家斉の乳母・大崎を演じていました。その大崎、ドラマを見た方ならご存じの通り、実は毒の使い手でもあり、少なくとも田安治察、徳川家基、松平武元、徳川家治という4人の登場人物を手にかけたことを自身の手紙で明かしていました。

その記憶が新しい視聴者の中では、たとえば「あの大崎を演じた映美くららさんが演じているせいで不穏な予感しかしない」「戦国の前世の篠のほうがずっと幸せそうだった」「切っ先には毒が＞ほらー大崎じゃん」「今もロスってる人多いんだな」といった声がみられていました。



『織田信長の家臣団―派閥と人間関係 』(著：和田裕弘／中公新書)

大河ドラマ第65作「豊臣兄弟！」で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡──夢と希望の下剋上サクセスストーリー！！

主人公は天下人の弟・豊臣秀長。

歴史にif（もしも）はないものの、『秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった』とまでいわしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメント！

秀長を仲野太賀、秀吉を池松壮亮が演じ、脚本は八津弘幸、語りは安藤サクラが担当する。