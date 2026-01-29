墜落した機体＝28日、コロンビア・オカーニャ/Aeronáutica Civil Colombia（CNN）南米コロンビアで28日、乗客13人と乗員2人が搭乗した航空機が墜落した。生存者は確認されていない。コロンビア民間航空当局がCNNに明らかにした。搭乗者のなかにはディオヘネス・キンテロ議員も含まれている。同氏を下院議員に指名した政党が明らかにした。キンテロ氏の広報チームによると、航空機が消息を絶った後、同氏とアシスタントと連絡