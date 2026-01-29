ニューストップ > スポーツニュース > ディナー出席の大谷翔平に「犬にはするけど妻にはしない」と不思議が… 大谷翔平 夫婦関係 スポーツニュース・トピックス NEWSポストセブン ディナー出席の大谷翔平に「犬にはするけど妻にはしない」と不思議がる声 2026年1月29日 7時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大谷翔平が妻・真美子さんにエスコートする様子を撮影した動画がSNSで拡散 海外ファンは「大谷は間違いなくシャイだと思いました」と驚いたという 「妻を置いてけぼりにしているような感じでした」と説明した 記事を読む おすすめ記事 父「万が一を考えると…」中3女子が夕食後に行方不明に 2025年暮れ頃から病気で自宅療養 スマホや財布残し 新潟・十日町 2026年1月28日 19時52分 「赤い斑点」付いたチェキを「ラメ加工」と案内→訂正も「おたくを舐めるな」 アイドルグループ運営が謝罪＆販売中止 2026年1月28日 16時6分 ナウル政府観光局に何が？ 日本外務省猛批判→一転「大好き」「とても素晴らしいところ」 2026年1月27日 16時0分 極めて感染力が強い「はしか」関東で報告相次ぐ 感染すると免疫がリセットされることも【Nスタ解説】 2026年1月28日 22時1分 「史上最悪のテーマパーク」『ジャングリア』口コミはディズニー＆ユニバ級も、浮かび上がる“不可解”な数字 2026年1月28日 7時30分