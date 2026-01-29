ケンタッキーフライドチキンは、2026年1月29日から2月11日までの2週間限定で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。1人でも家族や友人とのシェアでもお得に楽しめる 98年に発売し、今年で28（"にわ"とり）周年を迎える「カーネルクリスピー」1ピースが、通常価格290円のところ、期間中は半額の140円でお得に楽しめます。「カーネルクリスピー」は、"天ぷら"をヒントに開発されたという日