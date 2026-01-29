ケンタッキー「カーネルクリスピー」が29日から半額に！2月11日まで開催。
ケンタッキーフライドチキンは、2026年1月29日から2月11日までの2週間限定で「カーネルクリスピー1ピース半額」キャンペーンを開催します（一部店舗を除く）。
1人でも家族や友人とのシェアでもお得に楽しめる
98年に発売し、今年で28（"にわ"とり）周年を迎える「カーネルクリスピー」1ピースが、通常価格290円のところ、期間中は半額の140円でお得に楽しめます。
「カーネルクリスピー」は、"天ぷら"をヒントに開発されたという日本発祥の商品。さっぱりとした鶏むね肉、サクサクの衣の食感と、にんにく醤油風味の味付けが織りなすハーモニーを味わえる、和テイストの骨なしチキンです。
1人での食事、家族や友人とのシェアなど、人数やシーンに合わせて楽しめます。また、今回のお得な機会に違った味わいでカーネルクリスピーを味わいたい人には、アレンジレシピとして「親子丼」もおすすめとのことです。
公式が提案する「カーネルクリスピー」でつくる親子丼
【材料（1人分）】
・カーネルクリスピー...2ピース
・卵...2個
・玉ねぎ...1／4個
・めんつゆ（3倍）...大さじ1と1／2
・水...100cc
・ごはん...どんぶり1杯
・三つ葉、刻み海苔...お好み
【作り方】
（1）オーブントースターでカリッとあたためた「カーネルクリスピー」2ピースをひと口大に切ります。
玉ねぎは芯を取って薄切りに。三つ葉は3cm幅に切っておきます。
ボウルに卵を割り入れて混ぜ、溶き卵にします。
（2）フライパンに水、めんつゆ、玉ねぎを入れ中火で煮立て、玉ねぎが透き通ってきたら「カーネルクリスピー」を入れて、さらに1分ほど煮ます。
（3）溶き卵2／3の量を回し入れてフタをし、中火で1分ほど加熱します。
残りの溶き卵を回し入れ、フタをして10秒ほど加熱します（親子煮）。
（4）器にごはんを盛って親子煮をのせ、三つ葉・刻み海苔を散らして完成です。
※価格は税込です。
東京バーゲンマニア編集部