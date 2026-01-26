全国指名手配されていた風俗スカウトグループ「ナチュラル」のトップ、木山こと小畑寛昭容疑者が26日夜、警視庁に逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。小畑容疑者は、日本国内の離島で身柄を確保されたとみられています。小畑容疑者は国内最大規模の違法スカウトグループのトップで、警視庁が今月、公開手配していました。