埼玉県警西入間署は２２日、東京都板橋区成増、同県坂戸市福祉総務課職員の男（３９）を窃盗容疑で逮捕した。発表によると、男は２０２４年１１月３〜１７日、不正入手した他人のキャッシュカードを使い、同市内の現金自動預け払い機（ＡＴＭ）から７回にわたり計１４０万円を引き出して盗んだ疑い。容疑を認めている。カードの名義は、２２年に自宅で孤独死しているのが見つかった高齢男性だった。同署は遺体に不審な点がな