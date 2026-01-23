【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（Xbox/PC版） 2026年内 発売予定（PS5版） Microsoftは1月23日、Xbox Series X|S/PC用レース「Forza Horizon 6」のゲームプレイ映像を公開した。5月19日発売予定で、価格は未定。 「Forza Horizon 6」は、オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon」シリーズの最新作で、昨年の「東