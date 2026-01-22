―［結婚につながる恋のはじめ方］― 皆さん、こんにちは。結婚につながる恋のコンサルタント、山本早織です。◆1985年前後生まれの男性がハマりやすい“人生の罠”40代になり婚活を始めた男性から、こんな言葉をよく聞きます。「仕事もそれなりに頑張ってきた」「浮気もしないし誠実なはず」それなのに、なぜか選ばれない……。これは性格やスペックの問題ではありません。1985年前後生まれの男性が、時代構造の中でハマ