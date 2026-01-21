英政府が20日（現地時間）、ロンドン都心の超大型中国大使館建設計画を承認した。金融街付近の光ファイバーケーブルをめぐる安保懸念と野党などの反発で2018年から漂流してきた事業がひとまず政府の門の敷居を越えたということだ。この日のBBC放送などによると、リード住宅相は旧造幣局の敷地ロイヤルミントコートに在英国中国大使館を建設する計画を条件付きで承認した。政府の決定文は計画許可を付与しながら、3年以内の着工と承