JTが、サカナクションの山口一郎とコラボレーションし、加熱式たばこ用デバイス「プルーム・オーラ（Ploom AURA）」のフロントパネルを製作した。1月27日から、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopで数量限定で取り扱う。【画像をもっと見る】コラボでは、「アーティスト山口一郎の愛着と経年変化」をテーマに、同氏の日常の愛用品から着想を得て製作。明治8年創業の日本最古の手作り茶筒の老舗 京都「開化堂」の