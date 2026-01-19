主婦のおかやさんの漫画がインスタグラムで1万1000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む妻が家事をしていると、よく話し掛けてくる夫。しかし、夫の話を聞いていると、妻はなぜか便意をもよおしてしまいます。その現象を利用した妻は…という内容で、読者からは「リラックスして副交感神経が働くからでしょうか？」「私は本屋さんや図書館に行くとその現象が起きます」などの声が上がっています。