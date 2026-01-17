「大相撲初場所・７日目」（１７日、両国国技館）昨年１１月に現役を引退した北陣親方（元小結遠藤）が館内でトークショーを行った。不知火親方（元小結若荒雄）の司会で、現役時代からの変化が話題となった。北陣親方は先日の初場所中継の解説で寡黙な現役時代と異なり、冗舌な姿を披露。館内では気さくにサインに応じるなど、ファンサービスも前向きだ。その点を質問されると「ファンサービスをしている姿を、他の力士に見