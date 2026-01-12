東海3県に18店舗を展開する人気ベーカリー『ハートブレッドアンティーク』。累計960万個を売り上げた大人気の塩パンが、進化系メニューになって新登場しました。それが、「塩パン」と「プレッツェル」を組み合わせたハイブリッド塩パンです。作り方は、水と重曹が入った液を沸騰させ、そこに塩パンをくぐらせたところで、オーブンでおよそ10分焼いてキツネ色に。外はサクッと、中はバタ&#