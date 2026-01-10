自然の恵みと先進サイエンスを融合させたイニスフリーのスキンケアが、いま美容好きの間で大きな話題に。渡韓美容に着目して開発された「レチノールPDRNアドバンスドセラム」が、LDKtheBeautyのベストコスメオブザイヤーを受賞し、実力派美容液として存在感を確立しました。毛穴悩みに寄り添う処方と確かなデータに裏付けられた評価は、毎日のケアを見直したい女性にこそ注目です♡ 21冠受賞が証明