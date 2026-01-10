今シーズンでレースアンバサダー（レースクイーン）を卒業することを発表している辻門アネラ（31）が9日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて、盗撮被害を訴えた。同日、千葉県・幕張メッセで開催されている東京オートサロン2026に登壇している辻門は「AREXのブースでずっとドアップで下半身とか動画撮ってるやついたから、声かけたけど、どこに禁止って書いてある?って言われたわ」と怒りをあらわにした。続けての投