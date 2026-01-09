声優の関智一、坂本真綾が、17日＆24日放送のNHK Eテレのバラエティー番組『ビストロボイス』にMCの山寺宏一とともに出演することが発表された。『ドラえもん』スネ夫役、『Fate』キルガメッシュ役、『鬼滅の刃』不死川実弥役ほか大河ドラマに出演、声優番組のMCもつとめる関、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』真希波・マリ・イラストリアス役、『黒執事』シエル・ファントムハイヴ役ほかめったにバラエティー番組に出演しない坂本