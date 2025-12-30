ベネチア国際映画祭に出品も『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』『竜とそばかすの姫』をはじめとした長編アニメ映画を手掛け、アニメ業界やファンから絶大な人気と知名度を誇ってきた映画監督・細田守。そんな彼の待望となる最新作『果てしなきスカーレット』が11月21日より公開。シェイクスピアの四大悲劇の一つ『ハムレット』に着想を得た本作は、父の復讐を誓う王女・スカーレットが、生と死の狭間