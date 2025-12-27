いつも機嫌のいい人は、どのように物事を受け止めているか。カウンセラーの藤本梨恵子さんは「『曖昧さ耐性』の高い人＝曖昧さを受け入れることができる人の方が、ストレスに強く、幸福度が高いという研究結果が出ている。曖昧さを受け入れるには、まず口癖を変えることだ」という――。※本稿は、藤本梨恵子『なぜか機嫌がいい人がやっている100の習慣』（明日香出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Alex Avil