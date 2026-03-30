戦闘終結か、地上侵攻か。トランプ大統領は交渉が順調だとアピールする一方で、石油の輸出拠点でもあるカーグ島の占領も示唆しました。一方、石油価格の高騰による影響は世界中に広がっています。■トランプ氏「一番の関心はイランの石油奪うこと」記者「今週中にイランと合意する可能性は？」トランプ大統領「合意するだろう。近いうちかもしれない」イランとの戦闘終結に向けた交渉が“順調だ”とアピールしたアメリカのトランプ