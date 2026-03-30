フランス代表DFのマロ・ギュストが手腕を語る「彼は人としてすばらしい」SOCCER KING

フランス代表DFのマロ・ギュストが手腕を語る「彼は人としてすばらしい」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • チェルシーフランス代表DFギュストがロシニアー監督の手腕について語った
  • 「彼は人としてすばらしいし、監督としても優れている」と擁護
  • 「ピッチに立ったときはベストを尽くしたい」と意欲を見せた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 子ども欲しくない 女性が65%に
  2. 2. 私服警官に痴漢か 教員を逮捕
  3. 3. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
  4. 4. 小5男児が不明「考えにくい」
  5. 5. 池袋刺殺 容疑者の母がコメント
  6. 6. 村上信五 マツコは生きてはいる
  7. 7. フィリピン「日本から軽油調達」
  8. 8. 大混雑 イベント重なる名古屋駅
  9. 9. 「秀吉」像損壊 警察官ら不起訴
  10. 10. 文科省「年内入試」面接必須へ
  1. 11. VTuber・夢入レゆさんが死去
  2. 12. 中国船が尖閣沖で海洋調査か
  3. 13. 『葬送のフリーレン』人気キャラ投票の結果発表で波乱　ヒンメルは3連覇ならず！TOP30公開
  4. 14. 仏で行方不明 いまだ見つからず
  5. 15. 4月以降のディズニー「変化5選」
  6. 16. 血を流した巡査 自殺図ったか
  7. 17. 本借りに来た子どもに委託社員が「金銭要求」ジョーク　つくば市長謝罪「弁解の余地はありません」
  8. 18. 男児が重体 用水路に転落したか
  9. 19. 綾瀬はるか 変装なしで銀座に?
  10. 20. 九州〜関東 31日は警報級大雨か
  1. 1. 私服警官に痴漢か 教員を逮捕
  2. 2. 兵庫県警 小6少女を長時間聴取か
  3. 3. 池袋刺殺 容疑者の母がコメント
  4. 4. 大混雑 イベント重なる名古屋駅
  5. 5. 「秀吉」像損壊 警察官ら不起訴
  6. 6. 文科省「年内入試」面接必須へ
  7. 7. 中国船が尖閣沖で海洋調査か
  8. 8. 4月以降のディズニー「変化5選」
  9. 9. 本借りに来た子どもに委託社員が「金銭要求」ジョーク　つくば市長謝罪「弁解の余地はありません」
  10. 10. 血を流した巡査 自殺図ったか
  1. 11. 男児が重体 用水路に転落したか
  2. 12. 九州〜関東 31日は警報級大雨か
  3. 13. トランプ大統領「壊滅」を警告
  4. 14. 小5不明 駐車場~学校までに何が
  5. 15. 北京で群衆に重機 複数人死亡か
  6. 16. 池袋刺殺 涙を流しながら刺した?
  7. 17. 深海も大空も全身で体感！ 新施設『ワンダリア横浜 Supported by Umios』の“圧倒的な没入体験”がすごすぎた
  8. 18. 夫を刺した容疑で27歳の妻を逮捕
  9. 19. 海自職員を処分 1億円返さず
  10. 20. 帝国イオンの衝撃…今や人消えた
  1. 1. 小5男児が不明「考えにくい」
  2. 2. 仏で行方不明 いまだ見つからず
  3. 3. M9超え? 専門家が警告する震源域
  4. 4. 地獄絵図の花見 外で用足す女性
  5. 5. 日本保守党 来年度予算案賛成へ
  6. 6. ぶら下がりの回数少ない高市首相
  7. 7. パンチくん「非公認」商品が物議
  8. 8. 総理総理総理! 共産議員がため息
  9. 9. 石油備蓄の追加放出「準備必要」
  10. 10. 回転寿司で最も人気のネタが判明
  1. 11. 自転車違反「即青切符」ではない
  2. 12. 中川元財務相会見巡り、ＳＮＳ上に読売新聞記者の偽情報…事実無根を確認
  3. 13. 夫が死去 隠していた秘密に涙
  4. 14. 「舐められない人」の共通点
  5. 15. 元CAが語る 皇族の利用後の機内
  6. 16. まさかの革新市政復活も? “反共”新聞広告など京都市長選は場外戦に - 岸慶太
  7. 17. 『それは主観だ』に反発　竹田恒泰氏が神谷宗幣氏との討論を総括
  8. 18. 田久保氏の「デート風動画」話題
  9. 19. 雅子さまの「失われた26年」
  10. 20. 16歳妊娠 生活費入れぬ元夫失踪
  1. 1. キットカット約12トン盗まれる
  2. 2. 米軍 イラン攻撃機体に謎ワード
  3. 3. 日本人が二度見する韓女優の名前
  4. 4. 韓国大食いYouTuberに罰金刑
  5. 5. 「もっとも醜い航空機」が飛んだ
  6. 6. 南太平洋のバヌアツでM7.3の地震
  7. 7. 平均年収1000万円 韓国民喜べず?
  8. 8. 異次元…米イスラエル援助の魂胆
  9. 9. 台湾で「BA.3.2」の感染者を確認
  10. 10. 台湾問題は中国の「核心的核心」
  1. 11. 中国、「力箭2号遥1」ロケットで衛星3機打ち上げ
  2. 12. 香港で両替急増 日常茶飯事に
  3. 13. パキスタン 米とイランの協議へ
  4. 14. 「Samsung Galaxy S26／S26+／S26 Ultra」ベンチマーク結果＆バッテリー持続時間をまとめてみた
  5. 15. トランプ大統領“石油拠点の島”占領も示唆　石油高騰…世界中に影響広がる
  6. 16. 巨乳症少女、バスト2.5キロ摘出
  7. 17. 旧正月を祝わなくなった日本、中国人から賛否両論＝中国版ツイッター
  8. 18. 自撮り中 飛行機に打たれ即死
  9. 19. 「ボブの絵画教室」で一世を風靡したボブ・ロス氏の軍人時代や番組の誕生秘話など「知られざる人生」とは
  10. 20. 地上侵攻すれば「米兵燃やす」
  1. 1. フィリピン「日本から軽油調達」
  2. 2. ワークマン新作 即完売＆即転売
  3. 3. 65歳以上を救う給付金の「条件」
  4. 4. ほっかほっか亭「大盛」安くなる
  5. 5. マンション購入時の年収 8が限界
  6. 6. 「AIのテンプレ」取引先から怒号
  7. 7. X公式が日本語で宣言「どした?」
  8. 8. 妻の家出に激怒 50代夫の末路
  9. 9. ロンドン市場は円買いが継続
  10. 10. 許せない人 どうすれば静まる?
  1. 11. 中野でマンション「庶民は無理」
  2. 12. 重光流「タイムマシン経営」で歩む、ロッテ総合食品メーカーへの道
  3. 13. dカード 来年から還元率半減も
  4. 14. 任天堂仕掛けた したたかな戦略
  5. 15. 世界の富裕層が日本を訪れる目的
  6. 16. 三村財務官が「円安」けん制も
  7. 17. 【京都 蔦屋書店】台湾出身、陸瑋妮（ルー・ウェイニー）の個展「Fountain and the Fluorescent」を12月9日（火）より開催。コピーとエラーを繰り返し、新たな風景を創り出す。
  8. 18. 債券：国債買いオペ、「残存期間１０年超２５年以下」の応札倍率２．５４倍
  9. 19. 【料理長がいない】観光業界の現場課題に正面から挑む　ホテル洋食料理長専門転職支援サービス「シェフナビ」登録者500名突破
  10. 20. 信長でも秀吉でもない…天才軍師･竹中半兵衛が守りをガチガチに固めた山城を息子から献上された武将の名前
  1. 1. 山崎実業 towerシリーズがSALEに
  2. 2. Amazon 飲料セールで最大54％OFF
  3. 3. AIスピーカーがAmazonでセールに
  4. 4. サーモスの弁当箱やボトルがお得
  5. 5. 人気のリカバリーウェアがSALEに
  6. 6. Ankerのイヤホンや充電器がSALE
  7. 7. コールマンの人気商品がSALEに
  8. 8. 米で広まる「小型太陽光パネル」
  9. 9. PC周辺機器がAmazonでセールに
  10. 10. home5G向けルーターに脆弱性
  1. 11. NBやadidasのシューズがセールに
  2. 12. もうカメラワークに悩まない。DJI Avata 360が挑むドローン全方位撮影
  3. 13. ハイテク、しかしレトロな電気自動車「モーガン」最新モデル
  4. 14. 子どものインターネット被害防止へ！宮城県警察とNTTドコモ東北支社が連携覚書に調印し、「みやぎポリス・ドコモネット教室」を開催【レポート】
  5. 15. ASUS、Wi-Fi 6対応ゲーミング無線LANルータ「RT-AX82U」　RGBライティング機能搭載
  6. 16. Amazonセール AirTagが10%OFFに
  7. 17. クレカマニアが超有能クレカ「三井住友カードゴールド（NL）」を私がメインカードにしない3つの理由を解説
  8. 18. 新スマホ「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」が日本でもまもなく発売に！型番「A069」と「A069P」が技適通過
  9. 19. 海外向けアニメ配信サービス「Crunchyroll」が利用者の視聴履歴を漏洩したとして提訴される
  10. 20. iPhoneアプリ制作で大切なこと
  1. 1. 坂本花織にロシア重鎮また異論
  2. 2. 快挙の村上宗隆に最弱球団の壁
  3. 3. 中田翔氏「大切なお知らせ」予告
  4. 4. 真美子さん妊娠中にサヨナラHR
  5. 5. 岡本メジャー1号で…もらい事故
  6. 6. ハーフナー氏 日本勝利に本音
  7. 7. ルール改正 競技レベル低下危惧
  8. 8. 上坂すみれ アイアンマン王座に
  9. 9. 岡本和真とMLB選手の交流が話題
  10. 10. 大接戦の末、王者惜しくも。。。
  1. 11. 日本戦に出場か？ 偉大なOBを彷彿とさせるイングランド期待の23歳MFに注目
  2. 12. 英代表監督が日本戦前日会見
  3. 13. 大不振で緊急交代? 角田に注目も
  4. 14. 広陵前監督の「降格&減給」真相
  5. 15. ハメス「大失態」現地ファンも
  6. 16. 短期間で監督交代「酷い有様」
  7. 17. 【新日本】海野翔太 ＴＶ王座のコンセプト復活を予告「多忙な竹下さんには難しいんじゃないですか？」
  8. 18. 水原一平被告「ボサ髪&白髪」
  9. 19. 日本vs英代表 チケットが完売
  10. 20. 藤川監督 死球の「怒」を説明
  1. 1. 村上信五 マツコは生きてはいる
  2. 2. VTuber・夢入レゆさんが死去
  3. 3. 『葬送のフリーレン』人気キャラ投票の結果発表で波乱　ヒンメルは3連覇ならず！TOP30公開
  4. 4. 綾瀬はるか 変装なしで銀座に?
  5. 5. 倖田來未 約14年ぶりの出産へ
  6. 6. 『ゴールデンカムイ』最終章「暴走列車編」今冬放送　黄金を巡る北の大地の物語が完結
  7. 7. 4・6『CDTVライブ！ライブ！』出演アーティスト発表　Mr.Children、HANA、Travis Japan、Aぇ! groupら【出演者・歌唱曲一覧】
  8. 8. 満島ひかりが結婚&妊娠を発表
  9. 9. 「さいたまスーパーアリーナ」の愛称が決定、4・1より「GMOアリーナさいたま」　命名権料など詳細も
  10. 10. 手越祐也「二代目お祭り男」に
  1. 11. 愛菜と福は対照的 在校生が証言
  2. 12. 坂口杏里 万引きした動機語る
  3. 13. 坂口杏里 店でのトラブルは事実
  4. 14. YouTuberのゆゆうた 活動再開へ
  5. 15. 「レゼ篇」興収108.1億円を突破
  6. 16. 年の差婚の吉田美和 義母13歳差
  7. 17. 細川ふみえ「肉食系だったかも」
  8. 18. 5代目おねえさん19歳でママに
  9. 19. 「鬼滅」2作品連続で興収400億円
  10. 20. 顔面泥まみれの川口春奈に大絶賛
  1. 1. ジム通いの妻「密会」暴かれる
  2. 2. 膣から血の塊ドロッ これやばい
  3. 3. 夫の四十九日に「死後離婚」決意
  4. 4. 令和に「昭和の男」一同ドン引き
  5. 5. ファーストブラが進化 母の声も
  6. 6. 《NEW》大量の服もすっきり収まる♡【3COINS】シンプルデザインが嬉しい「収納ボックス」
  7. 7. ミスド新作は「ぷにゅん食感」
  8. 8. オシャレな人がやらないこと3選
  9. 9. 3COINSのメガネケースが便利
  10. 10. 一瞬で幻滅…！男がデート中に一気に冷めてしまう瞬間とは
  1. 11. 出産後に性生活「頻度」に変化か
  2. 12. 「美肌」を保つ毎日のルーティン
  3. 13. うちに何が起きてるの？ ガスも止められたある日、かかってきた電話が…／親に捨てられた私と妹（11）
  4. 14. マーガレット・ハウエルなど英国ブランドをベースにセレクトしたシェアハウスショップ「ザ ライブラリー」が誕生
  5. 15. 新宿伊勢丹TOKYO解放区で夏フェスを楽しむためのイベント! 豪華アーティストコラボの限定Tシャツを日替わり販売
  6. 16. 世界に限定600本！スヌーピーが文字盤を飾るPEANUTS誕生75周年記念SEIKO LUKIAコラボモデルの腕時計が発売
  7. 17. 夫が浮気 妻が問い詰め「豹変」
  8. 18. 仕事をやめなきゃお酒もやめられない！ 絶交していた妹に相談／人生が一度めちゃめちゃになったアルコール依存症OLの話（12）
  9. 19. 【参加費無料】旅行券など豪華景品が当たる！アプリで参加できる「みんなでウオーキングラリー2026」開催中
  10. 20. GWで体型カバー おすすめベスト